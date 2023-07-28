Новое место силы: Ксения Собчак купила дорогую виллу на Бали

41-летняя журналистка Ксения Собчак приобрела роскошную виллу на Бали. Известно, что купила она ее в районе Улувату за 150 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

По словам Собчак, долгожданную покупку она совершила не для того, чтобы сбежать из России, а для отдыха.

"Сегодня важнейший момент. Я решила, что, помимо прекрасной резиденции в Подмосковье, мне срочно нужно сказочное Бали. Очень крутая вилла, обладательницей которой я сегодня становлюсь. Меня убедили, что это будет настоящее место силы. Уже представляю, как будет круто, когда вилла достроится!! Я объездила все районы и выбрала самый крутой", – написала знаменитость в Instagram.

По информации Moslenta.ru, недвижимость Собчак приобрела за 150 тысяч долларов (13,5 миллиона рублей). Согласно опубликованному в открытых источниках прайсу застройщика, стоимость вилл с бассейном в том же комплексе начинается от 277,5 тысячи долларов (25 миллионов рублей).



