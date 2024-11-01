Ксения Собчак выгодно купила квартиру в центре Москвы за 427,5 млн тенге

Российская журналистка и ведущая Ксения Собчак продолжает приобретать недвижимое имущество. В этот раз она на торгах купила 5-комнатную квартиру в центре Москвы, сообщает Zakon.kz.

В Пресненском суде состоялся процесс, в котором она в качестве истца требовала снять с регистрационного учета в своей квартире некоего гражданина по фамилии Соколов. Как выяснил "СтарХит", эту квартиру Собчак приобрела несколько месяцев назад на торгах у этого самого Соколова.

На аукцион на специальной электронной площадке было выставлено имущество обанкротившегося финансиста. В числе прочего была и 183-метровая квартира в бывшем доходном доме на Спиридоновке.

Как пишет издание, начальная цена лота составляла 100 млн рублей – столько сейчас стоят аналогичные квартиры в этом здании. Но Ксении Собчак удалось купить ее за 85 млн (более 427,5 млн тенге).

В хоромах – четыре спальни, гардеробная, просторная гостиная с эркерным окном, изолированная кухня, три санузла, лоджия. Высота потолков как в музее – почти четыре метра. Имеется видеонаблюдение, а также закрытый двор с парковкой для автомобилей и зоной отдыха.

Фото: kf.expert

После революции в доме располагались коммуналки, которые расселили к Олимпиаде-80. Недавно здание полностью отреставрировали и вернули ему исторический облик. Оно привлекает к себе внимание благодаря волнообразным фасадам с балконами, эркерами и цветочным орнаментом. Угловой эркер держат атланты, а крышу украшает бельведер – небольшая беседка.

Ранее Собчак рассказывала о выгодном вложении средств в недвижимость Эмиратов: пару лет назад она в рассрочку приобрела апартаменты площадью 162 кв. м в одном из элитных ЖК Дубая. Цена вопроса в момент сделки составила 1,6 млн долларов, сейчас жилье выросло до 1,9 млн.

Также ведущая владеет третью родительской квартиры на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге, двумя квартирами в Москве – 74 и 353 квадрата и особняком в Подмосковье. Кроме того, в 2023 году Собчак купила дорогую виллу на Бали.