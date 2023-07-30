Брэд Питт остановил съемки фильма "Апогей" из солидарности к бастующим актерам

Брэд Питт, в знак солидарности с актерами и сценаристами Голливуда, принял решение почти полностью заморозить съемки нового фильма о "Формуле-1", в котором он принимает участие. Сделал он это на фоне массовых забастовок актеров в Голливуде, сообщает Zakon.kz.

Британское издание The Sun написало, что актер достиг соглашения о завершении текущего материала, после чего произойдет временное прекращение съемок. Этот фильм был спродюсирован известным автогонщиком Льюисом Хэмилтоном.



Брэд Питт заявил, что он стоит полностью на стороне своих коллег и желает приостановить работу над фильмом в течение как минимум двух месяцев, а возможно, и на более длительный срок.

Издание Deadline пишет, что первоначально планировалось заморозить съемки на треке "Спа" перед Гран-при Бельгии, однако этого не произошло, и, вероятно, съемки кинофильма начнутся только осенью 2023 года.

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Недавно появилась информация, что Брэд Питт провел лето с новой возлюбленной на вилле Анджелины Джоли.

