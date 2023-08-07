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Лада Дэнс решила отказаться от своего псевдонима

Лада Дэнс решила отказаться от своего псевдонима Фото: Instagram/lada_dance_official
Певица Лада Дэнс решила отказаться от своего псевдонима из-за серьезных травм, полученных в результате ДТП, сообщает Zakon.kz.

По информации "МК", Лады Дэнс больше не будет.

"Она сама приняла такое решение. Она понимает, что впереди ее ожидает длительная реабилитация. Танцевать так активно, как раньше, она, конечно, в ближайшее время не сможет. Поэтому будет выступать под именем "Лада"", – рассказал ее продюсер Сергей Пудовкин. 

Певица попала в ДТП с участием трех автомобилей в Подольске.

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Лада Волкова, более известная как Лада Дэнс — советская и российская актриса кино и телевидения, эстрадная и джазовая певица. Зрителям она запомнилась такими шлягерами, как "Девочка-ночь" и "Один лишь раз".

Анастасия Стативкина
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