Ладе Дэнс предстоит серьезный курс реабилитации после ДТП

Певице Ладе Дэнс предстоит серьезный курс реабилитации после произошедшего ДТП, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал директор артистки Сергей Пудовкин.

"Да, это будет сложный реабилитационный процесс. Да, это будет достаточно болезненно: и курс реабилитации, и последующие специальные упражнения", – заявил он в беседе с телеканалом "Звезда".

Он добавил, что пока певица не может самостоятельно передвигаться.

Кроме того, Пудовкин подчеркнул, что появившаяся в Сети "информация о сборе денежных средств на лечение Лады Дэнс – это фейк". Также Пудовкин назвал Ладу Дэнс очень сильным человеком, поэтому он не сомневается, что со всеми трудностями его подопечная непременно справится.

5 августа 2023 года сообщалось, что Дэнс попала в ДТП с участием трех автомобилей в Подольске: она получила черепно-мозговую травму. Сообщалось, что после очередной операции она с трудом дышит и говорит. 12 августа ей сняли первые послеоперационные швы.