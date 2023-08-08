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Лада Дэнс практически перестала разговаривать

Лада Дэнс практически перестала разговаривать Фото: Instagram/lada_dance_official
Состояние российской эстрадной певицы Лады Дэнс ухудшилось. После очередной операции она с трудом дышит и говорит, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеграм-канал Shot 8 августа, медики провели операцию телеведущей, чтобы сгладить порезы на лице и разрывы после аварии. Хирургическое вмешательство прошло успешно, но только затем начались осложнения.

"Она с трудом дышит и почти не говорит. Родным запретили все посещения, чтобы не тревожить артистку", – говорится в сообщении.

5 августа 2023 года сообщалось, что Дэнс попала в ДТП с участием трех автомобилей в Подольске: она получила черепно-мозговую травму.

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Стало известно о состоянии Лады Дэнс после аварии

Лада Волкова, более известная как Лада Дэнс – советская и российская актриса кино и телевидения, эстрадная и джазовая певица. Зрителям она запомнилась такими шлягерами, как "Девочка-ночь" и "Один лишь раз".

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