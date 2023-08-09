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Киркорова захейтели после видео на велосипеде

Киркорова захейтели после видео на велосипеде Фото: Instagram.com/fkirkorov/
Омолодившийся Филипп Киркоров опубликовал видео из отпуска, который он проводит с детьми. На видео он катается с сыном на велосипеде. Хейтеры не смогли пройти мимо этих кадров, сообщает Zakon.kz

"Я буду долго гнать велосипед! Теперь это стало моей частью жизни. Надо держать форму! Все знают, что фитнес для меня не самое приятное времяпровождение. А вот прогулки на велосипеде - это и спорт, и отличное настроение, и бодрый заряд на целый день! Теперь у меня в Греции есть свой велодом. Спасибо моим друзьям, что помогаете быть в тонусе! Всей семьей катаемся и изучаем окрестности", - написал Киркоров в Instagram.

Комментаторы написали, что на фоне сына Мартина несмотря на недавнее преображение Филипп выглядит ни как отец, а как его дед. Кто-то сравнил Киркорова с Тимоти.

Хотя есть и такие, кто отметил, что Филипп в последнее время расцвел.

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