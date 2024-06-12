Подписчики набросились на Киркорова из-за видео к празднику

Российский певец Филипп Киркоров опубликовал видео, посвященное Дню России. Однако подписчики не оценили его, сообщает Zakon.kz.

Шоумен опубликовал в Instagram видео с подписью: "С Днем России!".

"Вот где такие места можно найти? Нигде. Только здесь – в любимом Подмосковье, в России-матушке", – душевно высказался Киркоров, показав закат на водоеме.

Однако подписчики не поверили певцу, оставив критические комментарии:

Ощущение, что попросил водителя завезти его на любое болото в лесу, чтобы снять рилс. Говорит, что красота, и сам своим словам не верит.

Типа Иван-царевич приехал на болото свою лягушонку искать???

Из его уст как неправдоподобно звучит.

Кроме насмешки ничего не вызывает.

Клоун.

А зачем детей отправил учиться подальше от любимой России???!!!

В чем красота, ни гор, ни моря, просто болота?

Так зачем в Дубай летал?

Но были оставлены и положительные комментарии, в которых поклонники поздравили Киркорова с Днем России, который отмечается сегодня, 12 июня.

Ранее Киркоров назвал имена артистов, которые достойны его короны.