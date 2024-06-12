Подписчики набросились на Киркорова из-за видео к празднику
Фото: Instagram/fkirkorov
Российский певец Филипп Киркоров опубликовал видео, посвященное Дню России. Однако подписчики не оценили его, сообщает Zakon.kz.
Шоумен опубликовал в Instagram видео с подписью: "С Днем России!".
"Вот где такие места можно найти? Нигде. Только здесь – в любимом Подмосковье, в России-матушке", – душевно высказался Киркоров, показав закат на водоеме.
Однако подписчики не поверили певцу, оставив критические комментарии:
- Ощущение, что попросил водителя завезти его на любое болото в лесу, чтобы снять рилс. Говорит, что красота, и сам своим словам не верит.
- Типа Иван-царевич приехал на болото свою лягушонку искать???
- Из его уст как неправдоподобно звучит.
- Кроме насмешки ничего не вызывает.
- Клоун.
- А зачем детей отправил учиться подальше от любимой России???!!!
- В чем красота, ни гор, ни моря, просто болота?
- Так зачем в Дубай летал?
Но были оставлены и положительные комментарии, в которых поклонники поздравили Киркорова с Днем России, который отмечается сегодня, 12 июня.
Ранее Киркоров назвал имена артистов, которые достойны его короны.
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