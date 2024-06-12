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Подписчики набросились на Киркорова из-за видео к празднику

Киркоров, подписчики, видео, День России, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 14:38 Фото: Instagram/fkirkorov
Российский певец Филипп Киркоров опубликовал видео, посвященное Дню России. Однако подписчики не оценили его, сообщает Zakon.kz.

Шоумен опубликовал в Instagram видео с подписью: "С Днем России!".

"Вот где такие места можно найти? Нигде. Только здесь – в любимом Подмосковье, в России-матушке", – душевно высказался Киркоров, показав закат на водоеме.

Однако подписчики не поверили певцу, оставив критические комментарии:

  • Ощущение, что попросил водителя завезти его на любое болото в лесу, чтобы снять рилс. Говорит, что красота, и сам своим словам не верит.
  • Типа Иван-царевич приехал на болото свою лягушонку искать???
  • Из его уст как неправдоподобно звучит.
  • Кроме насмешки ничего не вызывает.
  • Клоун.
  • А зачем детей отправил учиться подальше от любимой России???!!!
  • В чем красота, ни гор, ни моря, просто болота?
  • Так зачем в Дубай летал?

Но были оставлены и положительные комментарии, в которых поклонники поздравили Киркорова с Днем России, который отмечается сегодня, 12 июня.

Ранее Киркоров назвал имена артистов, которые достойны его короны.

Ирина Капитанова
Россия Instagram 2024 год Киркоров Филипп
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