Токаев обсудил вопросы развития отечественной кинематографии с председателем "Казахфильма"

Глава государства принял председателя АО "Казахфильм" Азамата Сатыбалды. На встрече были обсуждены вопросы развития отечественной кинематографии и сферы культуры, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Азамат Сатыбалды рассказал президенту о проблемных вопросах в деятельности "Казахфильма" и внес свои предложения по повышению статуса киностудии.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что "Казахфильм" в свое время вырастил яркую плеяду выдающихся представителей киноискусства.

Он указал на важность комплексного и последовательного решения накопившихся в отрасли проблем, объединив усилия профессиональных деятелей кино и творческий потенциал представителей национальной интеллигенции, гражданского общества, старшего и молодого поколений. Как считает Президент, в целом нужно рассматривать кинопроизводство как отдельный сектор креативной индустрии.

Глава государства отметил, что вопросы дальнейшего развития отечественного кинематографа будут находиться на особом контроле.

18 августа 2023 года Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы. Сообщалось, что в рамках поездки глава государства ознакомится с гидротехнической инфраструктурой города, посетит ряд социальных объектов, а также проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Алматы с участием членов правительства.