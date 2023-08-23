Земфира извинилась перед казахстанцами

Рок-певица Земфира, гастроли которой недавно состоялись в Казахстане, обновила пост на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

"КАЗАХСТАН, абсолютно не хотела задеть вас! писала быстро и коротко, игнорируя правила пунктуации. прошу прощения. у меня в принципе прекрасная публика, везде, КАЗАХСТАН исключением не стал - встретили действительно отлично". РИЖАНЕ - привет вам) (Стилистика, орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)

Ранее исполнительница на своей странице в Instagram заявила, что ей не понравилась организация гастролей в Казахстане. Также она в посте написала название страны с маленькой буквы, чем возмутила фанатов.

18 августа в Алматы состоялся долгожданный концерт Земфиры. Певица не приезжала в Казахстан 11 лет.