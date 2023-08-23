"Чудовищная организация". Земфире не понравились гастроли в Казахстане

Дана Орманбаева, агентство которой являлось соорганизатором концертного тура, обещала в ближайшие сутки дать развернутый комментарий по сложившейся ситуации, сообщает Zakon.kz.

Рок-певица Земфира, гастроли которой недавно состоялись в Казахстане, написала пост на своей странице в Instagram, где отметила "чудовищную организацию" сразу на двух площадках в Алматы и Астане.

"Три абсолютно разных концерта, много мыслей.чудовищная организация в казахстане - некий табриз. вывезли на профессионализме.а в остальном, прекрасная маркиза..спасибо", – написала Земфира. (Стилистика, орфография и пунктуация автора сохранены, прим. ред).

Под публикацией отмечают, что певица имела ввиду концертного менеджера Табриза Шахиди, который привозит в страны Центральной Азии звезд первой величины. Свою публикацию певица также сопроводила видеокадрами с казахстанских концертов.

С момента публикации количества гневных комментариев в адрес певицы продолжало расти. Казахстанцы сетовали, что пошли на концерт Земфиры, десятки людей и вовсе обвинили ее в неблагодарности к казахстанским слушателям.

"Какие бы не были трудности в организации – это должно оставаться внутри вашей кухни! Благодарный зритель, слушатель, фанат-здесь совершенно не при чем! Люди ждали, готовились, и дали Вам огромную отдачу!", – написал комментарий пользователь под ником dima_80sol 24.

"И все же неприятный осадок от поста, такое уважение и почтение проявил наш народ, а вы с маленькой буквы пишете про наш Казахстан. P.S. Уверена, все с пониманием отнеслись на звук, так как это арена предназначена для спорта, а не для проведений масштабных концертов! Никто не выразил свое недовольство из уважения и любви к вам, что не скажешь о вас", – написала ainura_serikova_888 24.

Среди комментаторов нашлись и те, кто защитил певицу. Пользователем под ником zhukenovd 34 отметил низкое качество звука на концерте в Астане.

"Земфира Талгатовна неоднократно показывала факи в сторону организации. И все по делу. На песне "ок" певица на несколько секунд встала в ступор. И это видно было по лицу. И весь концерт ее все раздражало. И нам зрителям ее было жалко. Так как великая звезда хотела, чтобы все было на высшем уровне. Но на высшем уровне была только Земфира, но никак не аппаратура. Что я в итоге хочу сказать. Позор и еще раз позор. С таким подходом к нам никогда не поедут звезды первой величины. Будем вечно слушать Кайрата нуртаса”, – написал поклонник певицы.

К моменту выхода статьи количество комментариев под постом певицы перевалило за 500. Концертный менеджер Дана Орманбаева, агентство которой Dpartners являлось соорганизатором тура Земфиры в Алматы и Астане, обещала дать развернутый комментарий по этому поводу. А также она отметила, что казахстанской стороне точно нечего стыдиться.

"Уважаемые казахстанцы! Завтра я дам развернутый комментарий по только что опубликованному посту артистки Земфиры. Вы знаете, что я всегда за правду, честность и профессионализм. Я точно знаю, что имеет в виду певица, и об этом я тоже вынуждена объявить, но не хотела, так как глубоко убеждена, что внутренние блошки можно разобрать самим, зритель этого не заслуживает. Если честно, то тогда точно всё будет честно. Не так ли?" – написала Орманбаева в своем Telegram-канале.

18 августа в Алматы состоялся долгожданный концерт Земфиры. Певица не приезжала в Казахстан 11 лет и призналась зрителям, что тоже ждала эту встречу. Алматинские фанаты устроили настоящий флешмоб из огней и стикеров со словом "рахмет", что очень тронуло Земфиру и музыкантов ее коллектива.