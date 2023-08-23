Стало известно, кому показывала средний палец Земфира в Астане

Рок-певица Земфира на концерте в Астане показывала трижды fuck своему персональному звукачу Александру Астахову, сообщает Zakon.kz.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что Земфира на концерте в Астане показывала средний палец организаторам.

Концертный менеджер Дана Орманбаева, агентство которой Dpartners являлось соорганизатором тура Земфиры в Алматы и Астане, пояснила данную ситуацию.

"Чтобы вы понимали, помимо оборудования, на качество звука и света влияют главным образом специалисты команды любого артиста. У Земфиры их целых три человека. И свой fuck артистка показала трижды не нам, как кто-то полагает, а своему персональному звукачу Александру Астахову". Концертный менеджер Дана Орманбаева

По некоторым данным, как отметила Дана Орманбаева, Александра уволили сразу после концерта в Астане. В тот вечер досталось всей команде Земфиры.

Также концертный менеджер прокомментировала жалобы фанатов на голос исполнительницы.

"Такое случается. Голос тоже устает, тем более, если не отдыхать вовремя. И этот фактор надо учитывать. Мы ни в коем случае не осуждаем, наоборот, считаем, что произошедшее вовсе не криминал. Это все про человека и про жизнь. У всех у нас может сесть голос даже в обычной жизни. Что уж говорить о концертной нагрузке…", – написала Орманбаева в своем Telegram-канале.

Также Орманбаева прокомментировала менеджмент артистки.

"До свидания, дорогая Земфира! Вы, бесспорно, голос поколений, Вы – легенда и уникум, но что действительно чудовищно, так это ваш менеджмент, и это надо признать. Время таких "специалистов" ушло. Мы давно творим с любовью к людям и не ведем себя ни с кем так на площадке, кто бы не выступал: звезда или начинающий артист. У нас единый стандарт. И мы точно никогда не забудем этот ваш приезд в Казахстан", – написала она.

Также она рассказала про выходки тур-менеджера Земфиры Андрея Коковушкина.

"По особому пункту райдера запрещено снимать саундчек артистки. Об этом мы уведомили все службы, все были предупреждены. Андрей Коковушкин в разъяренном состоянии показывал нам видео на своем телефоне, якобы кто-то заснял процесс и уже это видео гуляет в Сети. Он настаивал на том, что нужно найти нарушителя и угрожал срывом концерта", – рассказала Дана Орманбаева.

По ее словам, нарушителя нашли, им оказался друг из команды Земфиры, которого они сами пригласили. Она отметила, что Андрей не принес извинений. Также тур-менеджер требовал определенную марку коньяка и кричал.

Также Орманбаева отметила, что команда Земфиры часто меняется.





"После концерта в Астане артистка улетела домой. Транзит был в Стамбуле, где остался ее персональный ассистент Дмитрий, что было для нас странным фактом: артистка одна добиралась до Парижа". Дана Орманбаева

Ранее исполнительница на своей странице в Instagram заявила, что ей не понравилась организация гастролей в Казахстане. Также она в посте написала название страны с маленькой буквы, чем возмутила фанатов. Позже извинилась перед казахстанцами.

18 августа в Алматы состоялся долгожданный концерт Земфиры. Певица не приезжала в Казахстан 11 лет.