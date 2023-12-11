Иосифа Пригожина госпитализировали
Фото: Instagram/prigozhin_iosif
Российского продюсера Иосифа Пригожина госпитализировали, сообщает Zakon.kz.
Об этом изданию "Аргументы и факты" рассказал директор продюсерского центра и первый ассистент Пригожина Станислав Калинкин.
Отмечается, что госпитализация внеплановая. Между тем, причины пока неизвестны.
Сам Пригожин говорить с журналистами отказался, сославшись на то, что ему будут ставить капельницу, поэтому разговаривать ему неудобно.
Позже Ксения Собчак в Telegram заявила, что у продюсера сильный грипп и есть подозрение на пневмонию.
Ранее, в октябре, сообщалось, что в Москве срочно госпитализировали Диму Билана.
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