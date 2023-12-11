Российского продюсера Иосифа Пригожина госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

Об этом изданию "Аргументы и факты" рассказал директор продюсерского центра и первый ассистент Пригожина Станислав Калинкин.

Отмечается, что госпитализация внеплановая. Между тем, причины пока неизвестны.

Сам Пригожин говорить с журналистами отказался, сославшись на то, что ему будут ставить капельницу, поэтому разговаривать ему неудобно.

Позже Ксения Собчак в Telegram заявила, что у продюсера сильный грипп и есть подозрение на пневмонию.

Ранее, в октябре, сообщалось, что в Москве срочно госпитализировали Диму Билана.