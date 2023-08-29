"Понимаю, что у вас много денег": Ерке Есмахан со сцены попросила зрителей не кричать

В социальных сетях 29 августа 2023 года появилось видео, на котором известная казахстанская певица Ерке Есмахан со сцены попросила зрителей не кричать. Оказалось, это произошло во время концерта в газонефтяном месторождении Каламкас, сообщает Zakon.kz.

Видеоролики с концерта опубликовали в актауских Instagram-пабликах.

"Спасибо за аплодисменты! Сегодня суждено было встретиться с вами... Не кричите. Понимаю, что у вас много денег. У каждого из вас в руках по 1-2-3 телефона. Вам обязательно все снимать на камеру? Давайте чуток попоем и потанцуем. Договорились? Прошу, уберите телефоны. Я с вами не так часто встречаюсь", – сказала со сцены Ерке Есмахан.

Судя по комментариям, беременная певица попросила не кричать людей, которые пришли на концерт, потому что было шумно. Также пользователи Казнета отметили, что зрители могли вести себя покультурнее.

Позднее Есмахан с мужем Раймбеком Бактыгереевым (сценический псевдоним Raim) исполнили совместную песню под названием Bul mahabbat ("Это любовь"). Клип они презентовали 24 августа.

Комментаторы пожелали супругам счастья, а Ерке – легких родов.

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26 августа 2023 Ерке Есмахан показала поклонникам округлившийся живот.

Каламкас – газонефтяное месторождение в Мангистауской области, на полуострове Бузачи, в 280 км к северо-востоку от Актау.