Наzима рассказала о важном событии в семье

Фото: Instagram/13nazima

Казахстанская певица Наzима поделилась с подписчиками видео со школьной линейки в Алматы, куда отправилась со своей дочкой, сообщает Zakon.kz.

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