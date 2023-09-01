Наzима рассказала о важном событии в семье
Фото: Instagram/13nazima
Казахстанская певица Наzима поделилась с подписчиками видео со школьной линейки в Алматы, куда отправилась со своей дочкой, сообщает Zakon.kz.
"А как вы пошли в первый класс?" – спросила артистка комментаторов.
На кадрах видео радость дочери сменились слезами и плохим настроением.
- Амелия поняла всю сущность школы в первый день.
- Все мы через это прошли.
- Дети всегда чувствуют, если что-то не так.
- Все дети страны, – отметили комментаторы.
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