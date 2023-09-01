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Наzима рассказала о важном событии в семье

Наzима рассказала о важном событии в семье Фото: Instagram/13nazima
Казахстанская певица Наzима поделилась с подписчиками видео со школьной линейки в Алматы, куда отправилась со своей дочкой, сообщает Zakon.kz.

"А как вы пошли в первый класс?" – спросила артистка комментаторов.

На кадрах видео радость дочери сменились слезами и плохим настроением.

  • Амелия поняла всю сущность школы в первый день.
  • Все мы через это прошли.
  • Дети всегда чувствуют, если что-то не так.
  • Все дети страны, – отметили комментаторы.

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Ранее видео с линейки разместил Филипп Киркоров. Его сын пошел в новый лицей.

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