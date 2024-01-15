Наzима порадовала поклонников сказочными фото на Мальдивах

Казахстанская певица Наzима поделилась с подписчиками красивыми фотографиями с отдыха на Мальдивах, сообщает Zakon.kz.

Певица опубликовала в Instagram фото, где она предстала в образе русалки.





Также она опубликовала милое видео, где ее дочь Амелия желает всем девушкам отдыха на Мальдивах.

"Желаю всем отдыха на Мальдивах", – сказала юная дочь популярной певицы.

Подписчикам Наzимы понравилась ее новая публикации и они оставили восторженные комментарии:

Назима, вы на фотографиях похожи на Моану из мультфильма.

Возьми меня тоже.

Глаза очень большие и красивые.

Прекрасное пожелание! Благодарю и принимаю.

Как русалка.

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