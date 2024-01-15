Наzима порадовала поклонников сказочными фото на Мальдивах
Instagram/13nazima
Казахстанская певица Наzима поделилась с подписчиками красивыми фотографиями с отдыха на Мальдивах, сообщает Zakon.kz.
Певица опубликовала в Instagram фото, где она предстала в образе русалки.
Также она опубликовала милое видео, где ее дочь Амелия желает всем девушкам отдыха на Мальдивах.
"Желаю всем отдыха на Мальдивах", – сказала юная дочь популярной певицы.
Подписчикам Наzимы понравилась ее новая публикации и они оставили восторженные комментарии:
- Назима, вы на фотографиях похожи на Моану из мультфильма.
- Возьми меня тоже.
- Глаза очень большие и красивые.
- Прекрасное пожелание! Благодарю и принимаю.
- Как русалка.
Ранее сообщалась, что известная казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова рассказала, как она стала наставником для женщин.
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