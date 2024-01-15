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Наzима порадовала поклонников сказочными фото на Мальдивах

Как русалка: улетевшая на Мальдивы Наzима порадовала поклонников сказочными фото Instagram/13nazima
Казахстанская певица Наzима поделилась с подписчиками красивыми фотографиями с отдыха на Мальдивах, сообщает Zakon.kz.

Певица опубликовала в Instagram фото, где она предстала в образе русалки. 


Также она опубликовала милое видео, где ее дочь Амелия желает всем девушкам отдыха на Мальдивах. 

"Желаю всем отдыха на Мальдивах", – сказала юная дочь популярной певицы. 

Подписчикам Наzимы понравилась ее новая публикации и они оставили восторженные комментарии:

  • Назима, вы на фотографиях похожи на Моану из мультфильма.
  • Возьми меня тоже.
  • Глаза очень большие и красивые.
  • Прекрасное пожелание! Благодарю и принимаю.
  • Как русалка.

Ранее сообщалась, что известная казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова рассказала, как она стала наставником для женщин. 

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