"Отменяются до лучших времен": концерты Галкина в Казахстане не состоятся

Организатор концертов Максима Галкина – Алексей Пучков – объявил об отмене выступлений артиста в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Алексей Пучков попросил людей, уже купивших билеты на концерт Максима Галкина, сдать их.

"Времени до запланированных концертов осталось очень мало, и очень много людей собирались приехать и прилететь из других городов и стран. Мы не можем больше ждать каких-то ответов и решений, мы очень ценим Вас и ваше время. К моему большому сожалению, я вынужден Вам сообщить, что мы приняли непростое решение: по независимым от нас причинам концерты Максима Галкина в Алматы и Астане отменяются до лучших времен", – написал Пучков в Facebook.

1 октября стало известно, что запланированные в Астане и Алматы выступления Галкина отменили по "техническим причинам".

В Астане, где должен был выступать артист, сообщили о ремонте коммуникаций. В Алматы представители концертного зала сослались на аварийное состояние механики сцены и отменили все концерты, включая казахстанских артистов.

Это уже не первая отмена выступлений артиста в Казахстане — до этого концерт отменили в Астане из-за Дня учителя. В сентябре не состоялся концерт юмориста в Эстонии.