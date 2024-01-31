Лева Би-2 смог вылететь из Таиланда в Израиль

Солист группы Би-2 Егор Бортник (Лева Би-2) смог покинуть Таиланд спустя неделю после задержания властями страны всей команды музыкантов. Остальные участники рок-группы остаются в тюрьме, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 31 января, спустя неделю после задержания всей группы музыкантов Би-2, солист команды смог вылететь в Израиль. Об этом менеджер команды рассказал в Telegram-канале.

"Лева Би-2 вылетел в Израиль, остальные участники группы по-прежнему находятся в миграционной тюрьме в тесной камере на 80 человек", – сказано в сообщении.

В тюрьме музыканты в полном составе провели неделю, их задержали 25 января после проведенных концертов. Семь музыкантов, по версии обвинения, нарушили законодательство и провели концерты без разрешения. Всех их оштрафовали, а после отправили в миграционную тюрьму, не позволив покинуть страну, как это планировали музыканты, и улететь в Израиль.

После того, как участники группы оплатили штрафы, организаторы тура признались, что совершили ошибку при оформлении виз музыкантам. Об этом команда написала в своем канале.