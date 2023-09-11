Известный российский шоумен Родригез разводится с женой после 16 лет брака

Популярный российский шоумен, певец, теле- и радиоведущий, актер Тимур Родригез (настоящее имя Тимур Керимов) сегодня, 11 сентября 2023 года расстроил своих фанатов, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он опубликовал эффектное фото с женой Анной Девочкиной, но в описании заявил о разводе после 16 лет брака.

"Мы с Аней больше не вместе, но мы навсегда остаемся безумно любящими родителями наших детей. Во избежание слухов и домыслов, сообщаю об этом официально и прошу с пониманием отнестись к тому, что ни сейчас, ни в будущем, комментарии на эту тему мы давать не планируем", – написал Тимур Родригез.

Шоумен таким заявлением шокировал и расстроил своих фанатов:

"Шок..."

"Печально".

"Ну нет же..."

"Это так печально, Тимур".

"Что должно случиться, чтобы так резко".

"Все равно классные, вместе или не вместе".

"Очень печальное известие. Счастья вам обоим!"

"Очень жаль. Счастья вам. Счастья вашим детям".

"Мне казалось, что идеальней вас я не знаю пары!"

"У всех есть шанс построить и найти новую любовь, и каждый должен быть счастлив".

"Ну а что, 16 лет прожить в браке уже солидно для такой пары. Так что да, пускай идут с миром и будут искать счастье с другими".

Другие же начали строить догадки, кто же мог выступить инициатором развода, а третьи и вовсе попросили супругов одуматься, пока не поздно:

"Судя по фото, инициатор или виновник Тимур!"

"Я об этом давно догадалась… Ну ничего, всякое бывает! Это жизнь".

"Пока не разбежались полностью, сто раз подумайте! Дети будут счастливы только, когда вы вместе – большая семья!"

"У обоих возраст... занятость, дети... Нельзя оставаться женщине одной в таком возрасте... Очень жаль. Может стоит сохранить. Если, конечно, не перерубили так, что не склеить".

Отметим, что Тимур Родригез сделал предложение руки и сердца Анне Девочкиной на вершине вулкана Этна. Пара поженилась в августе 2007 года. В браке у них родились двое мальчиков: Мигель (10 марта 2009 года) и Даниэль (31 октября 2012 года).