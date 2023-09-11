Известный российский шоумен Родригез разводится с женой после 16 лет брака
Фото: Instagram/trodriguezzz
Популярный российский шоумен, певец, теле- и радиоведущий, актер Тимур Родригез (настоящее имя Тимур Керимов) сегодня, 11 сентября 2023 года расстроил своих фанатов, сообщает Zakon.kz.
В Instagram он опубликовал эффектное фото с женой Анной Девочкиной, но в описании заявил о разводе после 16 лет брака.
"Мы с Аней больше не вместе, но мы навсегда остаемся безумно любящими родителями наших детей. Во избежание слухов и домыслов, сообщаю об этом официально и прошу с пониманием отнестись к тому, что ни сейчас, ни в будущем, комментарии на эту тему мы давать не планируем", – написал Тимур Родригез.
Шоумен таким заявлением шокировал и расстроил своих фанатов:
- "Шок..."
- "Печально".
- "Ну нет же..."
- "Это так печально, Тимур".
- "Что должно случиться, чтобы так резко".
- "Все равно классные, вместе или не вместе".
- "Очень печальное известие. Счастья вам обоим!"
- "Очень жаль. Счастья вам. Счастья вашим детям".
- "Мне казалось, что идеальней вас я не знаю пары!"
- "У всех есть шанс построить и найти новую любовь, и каждый должен быть счастлив".
- "Ну а что, 16 лет прожить в браке уже солидно для такой пары. Так что да, пускай идут с миром и будут искать счастье с другими".
Другие же начали строить догадки, кто же мог выступить инициатором развода, а третьи и вовсе попросили супругов одуматься, пока не поздно:
- "Судя по фото, инициатор или виновник Тимур!"
- "Я об этом давно догадалась… Ну ничего, всякое бывает! Это жизнь".
- "Пока не разбежались полностью, сто раз подумайте! Дети будут счастливы только, когда вы вместе – большая семья!"
- "У обоих возраст... занятость, дети... Нельзя оставаться женщине одной в таком возрасте... Очень жаль. Может стоит сохранить. Если, конечно, не перерубили так, что не склеить".
Отметим, что Тимур Родригез сделал предложение руки и сердца Анне Девочкиной на вершине вулкана Этна. Пара поженилась в августе 2007 года. В браке у них родились двое мальчиков: Мигель (10 марта 2009 года) и Даниэль (31 октября 2012 года).
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