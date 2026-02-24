Известный российский рэпер обратился к Казахстану и сообщил радостную новость
Причина – 35-летний рэпер возглавил плейлист-рейтинг самых популярных музыкальных новинок за прошедшие выходные в стриминговом сервисе.
Отметим, что новая песня Мота "Намек на нас", выпущенная на прошлой неделе, набрала среди слушателей артиста в Казахстане наибольшее число прослушиваний.
Фото: Instagram/mmott23
"Спасибо, Казахстан", – написал Мот в Stories в понедельник.
А сегодня, 24 февраля, певец объявил своим поклонникам из Казахстана радостную новость – он даст два больших концерта:
- в Алматы – 21 мая;
- в Астане – 23 мая.
Фото: Instagram/mmott23
В 2025 году Мот приезжал в Казахстан с концертами в апреле. В Алматы певец зажег с помощью "заклинания". Во время концерта в Астане он со сцены вновь восхитился чистотой и красотой столицы, а также поблагодарил астанчан за теплый прием.
