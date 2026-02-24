Известный российский рэпер обратился к Казахстану и сообщил радостную новость

Накануне, 23 февраля 2026 года, популярный российский музыкант и певец Мот (настоящее имя – Матвей Мельников) на своей странице в Instagram поблагодарил Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Причина – 35-летний рэпер возглавил плейлист-рейтинг самых популярных музыкальных новинок за прошедшие выходные в стриминговом сервисе.

Отметим, что новая песня Мота "Намек на нас", выпущенная на прошлой неделе, набрала среди слушателей артиста в Казахстане наибольшее число прослушиваний.

Фото: Instagram/mmott23

"Спасибо, Казахстан", – написал Мот в Stories в понедельник.

А сегодня, 24 февраля, певец объявил своим поклонникам из Казахстана радостную новость – он даст два больших концерта:

в Алматы – 21 мая;

в Астане – 23 мая.

Фото: Instagram/mmott23

В 2025 году Мот приезжал в Казахстан с концертами в апреле. В Алматы певец зажег с помощью "заклинания". Во время концерта в Астане он со сцены вновь восхитился чистотой и красотой столицы, а также поблагодарил астанчан за теплый прием.

Материал по теме Рэпер Мот удивил своих фанатов

16 февраля 2026 года мы писали, что Мот откликнулся на видео казахстанки, мужа которой в Сети попросили "спасти".