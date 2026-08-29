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Культура и шоу-бизнес

Сергей Жуков растрогал поклонников редким фото с мамой из семейного архива

Солист группы &quot;Руки Вверх!&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 16:02 Фото: Instagram/sezhukov
Солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков поздравил свою мать Лилию с днем рождения и поделился с поклонниками редкой фотографией из семейного архива, сообщает Zakon.kz.

Снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram. На фотографии Жуков запечатлен еще младенцем и мама держит его на руках. Певец сопроводил публикацию теплыми воспоминаниями о детстве и признался, что всегда был очень привязан к матери.

"Помню в детстве, когда еще все женщины завивали волосы бигудями, и мама после этого была с шикарной пышной прической, я восторженный, влюбленный в нее, говорил: "Мамочка, когда ты завьешься, ты похожа на Аллу Пугачеву, а когда нет – на бабу Ягу". Наивный мальчишка тогда уже видел всю внутреннюю красоту своей любимой мамочки, но не мог выразить это словами. А сегодня, у меня взрослого, и слов не хватит, чтобы описать всю мою любовь к тебе! Для меня ты так и остаешься самой лучшей, самой нежной, самой любимой мамочкой на планете! Будь здорова и счастлива! Люблю тебя, моя любовя! С днем рождения, мамулечка!" – написал под публикацией артист.

Известно, что Лилия Жукова работала преподавателем в музыкальной школе. Отец артиста Евгений был слесарем-наладчиком. У Сергея также есть младший брат Михаил, который, как и его знаменитый родственник, связан с группой "Руки Вверх!" и выходит на сцену вместе с коллективом.

Ранее мы сообщали, что Варум и Агутин впервые за долгое время вышли в свет вместе.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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