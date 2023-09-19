"Тело знобило": жена Кайрата Нуртаса рассказала о недуге
Свой пост актриса и обладательница титула "Миссис Вселенная-2020" начала со слов, что "Алматы заставил замерзнуть". Она отметила, что в этот раз прилетела в Алматы с грандиозными планами, и три дня были расписаны поминутно. Но, как отметила супруга знаменитого певца, все пошло не по плану.
"Как только я сошла с самолета, мое тело словно промерзло. Особого внимания не обратила. Самочувствие ухудшилось, все тело знобило. Несмотря на свое состояние, я пошла на мероприятие, где меня ждали 3 тыс. зрителей. Когда я вышла к людям, почти забыла обо всем, но не тут-то было", – разоткровенничалась Жулдыз Абдукаримова.
По ее словам, вот уже два дня подряд она принимает лекарства и лежит под капельницами.
"Одевайтесь теплее. Тем более врачи говорят, что вирус бушует", – подытожила Жулдыз Абдукаримова, обращаясь к своим подписчикам.
Фанаты Абдукаримовой пожелали ей скорейшего выздоровления и напомнили, что главное богатство человека – это здоровье.
Материал по теме
Ранее стало известно, что Жулдыз Абдукаримова сделала операцию по увеличению языка. Выяснилось, что у нее редкая особенность – слишком короткий язык. Подробнее можете узнать по ссылке выше.