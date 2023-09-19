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"Тело знобило": жена Кайрата Нуртаса рассказала о недуге

"Тело дрожало": жена Кайрата Нуртаса рассказала о недуге Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Жена известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса накануне, 18 сентября 2023 года, посвятила поездке в Алматы пост в Instagram. Под ним Жулдыз Абдукаримова рассказала, что все пошло не по плану, так как она в южной столице заболела, сообщает Zakon.kz.

Свой пост актриса и обладательница титула "Миссис Вселенная-2020" начала со слов, что "Алматы заставил замерзнуть". Она отметила, что в этот раз прилетела в Алматы с грандиозными планами, и три дня были расписаны поминутно. Но, как отметила супруга знаменитого певца, все пошло не по плану.

"Как только я сошла с самолета, мое тело словно промерзло. Особого внимания не обратила. Самочувствие ухудшилось, все тело знобило. Несмотря на свое состояние, я пошла на мероприятие, где меня ждали 3 тыс. зрителей. Когда я вышла к людям, почти забыла обо всем, но не тут-то было", – разоткровенничалась Жулдыз Абдукаримова.

По ее словам, вот уже два дня подряд она принимает лекарства и лежит под капельницами.

"Одевайтесь теплее. Тем более врачи говорят, что вирус бушует", – подытожила Жулдыз Абдукаримова, обращаясь к своим подписчикам.

Фанаты Абдукаримовой пожелали ей скорейшего выздоровления и напомнили, что главное богатство человека – это здоровье.

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Жена Кайрата Нуртаса сделала операцию по увеличению языка

Ранее стало известно, что Жулдыз Абдукаримова сделала операцию по увеличению языка. Выяснилось, что у нее редкая особенность – слишком короткий язык. Подробнее можете узнать по ссылке выше.

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