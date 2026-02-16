Кайрат Нуртас посвятил пост любимой и вызвал вопросы
Известный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас посвятил пост жене – актрисе и предпринимателю Жулдыз Абдукаримовой, сообщает Zakon.kz.
Видео в посте лаконично короткое, как и подпись:
"Махаббатым @zhuldyzabdukarimovaofficial".
На кадрах Кайрат прогуливается по смотровой площадке на Кок-Тобе, раскидывает руки к городу, потом поворачивается и как будто протягивает любимой руку. Но ее на видео нет, и на это обратили внимание подписчики звезды:
- Когда уже будем довольствоваться красотой Жулдыз.
- В ожидании Жулдыз.
- Пока мы ищем Кайрата на новоселье... Кайрат посылает любовь онлайн?
- Где Жулдыз?
Другие подписчики поддержали артиста, пожелав счастья ему и его семье:
- Желаю тебе всего самого наилучшего, брат.
- Жулдыз как француженка, красавица. Берегите умницу, красавицу и будьте счастливы вы и ваши детки.
- Я поняла это, как "весь мир для тебя". Пусть твоя любовь длится вечно.
12 февраля дочь Нуртаса Алуа опубликовала уютное фото с отцом и растрогала поклонников звездной семьи.
