Кайрат Нуртас посвятил пост любимой и вызвал вопросы

Известный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас посвятил пост жене – актрисе и предпринимателю Жулдыз Абдукаримовой, сообщает Zakon.kz.

Видео в посте лаконично короткое, как и подпись:

"Махаббатым @zhuldyzabdukarimovaofficial".

На кадрах Кайрат прогуливается по смотровой площадке на Кок-Тобе, раскидывает руки к городу, потом поворачивается и как будто протягивает любимой руку. Но ее на видео нет, и на это обратили внимание подписчики звезды:

Когда уже будем довольствоваться красотой Жулдыз.

В ожидании Жулдыз.

Пока мы ищем Кайрата на новоселье... Кайрат посылает любовь онлайн?

Где Жулдыз?

Другие подписчики поддержали артиста, пожелав счастья ему и его семье:

Желаю тебе всего самого наилучшего, брат.

Жулдыз как француженка, красавица. Берегите умницу, красавицу и будьте счастливы вы и ваши детки.

Я поняла это, как "весь мир для тебя". Пусть твоя любовь длится вечно.

12 февраля дочь Нуртаса Алуа опубликовала уютное фото с отцом и растрогала поклонников звездной семьи.