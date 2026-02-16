#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас посвятил пост любимой и вызвал вопросы

казахстанский певец Кайрат Нуртас с женой Жулдыз Абдукаримовой, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 14:07 Фото: Instagram/kair_n
Известный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас посвятил пост жене – актрисе и предпринимателю Жулдыз Абдукаримовой, сообщает Zakon.kz.

Видео в посте лаконично короткое, как и подпись:

"Махаббатым @zhuldyzabdukarimovaofficial".

На кадрах Кайрат прогуливается по смотровой площадке на Кок-Тобе, раскидывает руки к городу, потом поворачивается и как будто протягивает любимой руку. Но ее на видео нет, и на это обратили внимание подписчики звезды:

  • Когда уже будем довольствоваться красотой Жулдыз.
  • В ожидании Жулдыз.
  • Пока мы ищем Кайрата на новоселье... Кайрат посылает любовь онлайн?
  • Где Жулдыз?

Другие подписчики поддержали артиста, пожелав счастья ему и его семье:

  • Желаю тебе всего самого наилучшего, брат.
  • Жулдыз как француженка, красавица. Берегите умницу, красавицу и будьте счастливы вы и ваши детки.
  • Я поняла это, как "весь мир для тебя". Пусть твоя любовь длится вечно.

12 февраля дочь Нуртаса Алуа опубликовала уютное фото с отцом и растрогала поклонников звездной семьи.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
