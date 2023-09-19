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Ариана Гранде разводится с мужем

Ариана Гранде разводится с мужем Фото: wikimedia
Популярная американская певица и актриса Ариана Гранде подала на развод с мужем, агентом по элитной недвижимости Далтоном Гомесом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, 18 сентября певица подала на развод в Лос-Анджелесе. В качестве причины она указала "неразрешимые противоречия" в отношениях между супругами. Интересы Гранде в деле о разводе будет представлять ее семейный адвокат.

Об отношениях Арианы Гранде с агентом по элитной недвижимости Далтоном Гомесом стало известно в 2020 году, когда они вместе снялись в клипе на песню "Stuck with U". Позже в том же году пара объявила о помолвке, а в 2021 году Гранде и Гомес заключили брак.

Слухи об охлаждении отношений между супругами появились после того, как певица перестала выкладывать совместные фото и видео с Гомесом (последнее из них она разместила в ноябре 2022 года). Эти подозрения укрепились после того, как Ариана Гранде появилась на публике без обручального кольца.

Ранее стало известно, что звезда "Игры престолов" разводится с мужем.

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