Умер актер из фильма "Сволочи" Алексей Облаков

Российский актер Алексей Облаков, известный по кинофильму "Сволочи", умер в возрасте 41 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на странице артиста в социальной сети "ВКонтакте".

"Лешка Тучка 2.11.1982 – 2.10.2024. Скорбим", – указано в сообщении.

О причинах смерти пока неизвестно.

Облаков играл в фильмах "Боец. Рождение легенды", "Молодая гвардия", "Сволочи", "СОБР", при этом "Сволочи" стал актерским дебютом для Облакова. Кроме того, он работал каскадером в фильме "Неверность", сериалах "Молодая гвардия", "Тайны дворцовых переворотов" и нескольких других.

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