Родители Кайрата Нуртаса рассказали, как они познакомились

Известный казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова накануне, 10 октября 2023 года, выложила видеоролик с романтического вечера с мужем Нуртасом Айдарбековым, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что родители Кайрата Нуртаса устроили романтический вечер.

Как оказалось, на этом вечере Нуртас Айдарбеков поведал историю знакомства с супругой.

"Мы с Гульзирой познакомились в Туркестане. Я только вернулся из армии, мне был 21 год, Гульзире было 18. Я тогда жил в городе у брата. Рядом был друг, между двумя домами была беседка, на этой беседке мы сидели и заигрывали с девушками, которые проходили мимо нас", – рассказал отец Кайрата Нуртаса.

В один из дней они с другом заметили молодую девушку с пакетами в руках.

"Когда она проходила мимо нас, мы ей сказали: "Ой, девушка, как дела? Поздравляем с новыми туфлями". Но она в ответ посмотрела на меня таким осуждающим взглядом, показав, что ей это не понравилось. Она споткнулась, выронила пакеты, и из одного из них выпали два хлеба. Мне стало по-мужски стыдно, я подбежал, собрал хлеб в пакет, отдал ей, но она посмотрела на меня еще более осуждающим взглядом и забежала в подъезд". Нуртас Айдарбеков

По его словам, с того самого дня он следил за будущей женой, причем делал это каждый день.

"Я просил двух сестренок: "Вон из того подъезда выйдет девушка, если она выйдет, сообщите мне". Когда Гульзира выходила, они прибегали домой и говорили: "Брат, та девушка вышла". Затем выходил я, прогуливался один раз вокруг дома и делал вид, будто постоянно иду откуда-то. И так постоянно оказывался перед ней. Вот так мы и познакомились. Слава Богу, уже отмечаем 35 лет совместной жизни". Нуртас Айдарбеков

Также он рассказал, кому была посвящена песня "Сүрінген қыз" ("Споткнувшаяся девушка").