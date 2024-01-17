Роман Костомаров показал, как восстанавливает прежние навыки
Фото: скриншот видео
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров возобновил занятия гидрофлаем, сообщает Zakon.kz.
Видео он опубликовал в Instagram.
В гидрофлае атлет при помощи специального оборудования двигается по сложной траектории, используя реактивную тягу потока одной, двух или нескольких водяных струй.
"Пытаюсь восстановить прежние навыки. Летаю. Хоть и не высоко", – написал Костомаров.
Роман Костомаров, жизнь которого в январе 2023 года разделилась на до и после, провел в больнице 175 дней. Ему провели несколько операций по ампутации рук и ног. Месяц назад он первый раз встал на коньки после ампутаций.
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