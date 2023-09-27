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Ксения Собчак сравнила себя с героем из популярной голливудской драмы

Ксения Собчак сравнила себя с героем из популярной голливудской драмы Фото: Instagram/xenia_sobchak
Популярная российская телеведущая Ксения Собчак рассказала, с каким киногероем она себя ассоциирует, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 26 сентября 2023 года, светская львица опубликовала несколько снимков на своей странице в Instagram.

"На вопрос, с каким киногероем я себя ассоциирую, ответ давно понятен – Форрест Гамп. И не только в той части где "беги, Форрест, беги", но и в той, где он случайно попадает то на креветочную ферму, то к президенту, то становится ветераном Вьетнама, то покупает акцию "с яблочком" и богатеет. И все случайно и нелепо… Люблю свой винегрет. Вчера интервью в Риге, ночная дорога и подозрительные звонки, сегодня – красивый ужин у Димы и Яны (Билана и Рудковской. – Прим. ред.)", – написала под публикацией Ксения Собчак.

Преданные фанаты телеведущей были в восторге от ее наряда и закидали ее комплиментами, но недоброжелатели захейтили светскую львицу:

  • "Все произошло случайно. Как и планировалось".
  • "Подозрительные звонки" и энергичное поедание орешков!"
  • "Так вот почему был побег в Литву?! А вообще, где Форрест, а где вы?"
  • "Со вчера... Это выражение не подходит ко вчерашнему платью. Пролетарка".
  • "Прикидываться Форрестом поздновато, уже не списать ничего на умственную отсталость".
  • "А я, наконец, как мечтала, стала внешне похожа на Бритни. Но это не кажется счастьем как 20 лет назад бы".

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Скандальное интервью Моргенштерна взбудоражило общественность

Музыкант Алишер Моргенштерн дал интервью Ксении Собчак еще в октябре 2021 года. Но после него он выступил с резким заявлением и обвинениями в сторону телеведущей. Затем они периодически обменивались колкостями в адрес друг друга.

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Ксения Собчак выступила с заявлением к Моргенштерну

В сентябре 2023 года Собчак сравнила Моргенштерна с Михаилом Шуфутинским после выхода нового клипа рэп-исполнителя. Он не остался в стороне и согласился на новое интервью, но уже на своих условиях: без наушников и команды. Ксения в ответ заявила, что готова быть без команды, но предложила сделать открытую встречу, чтобы за ними следила публика. Такое условие она выдвинула для того, чтобы Алишер потом не сказал, что ему помешали дать хорошее интервью.

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