Нобелевскую премию по литературе дали норвежскому драматургу-минималисту

Нобелевскую премию по литературе получил норвежский прозаик и драматург Юн Фоссе, в честь которого назвали отдельное литературное направление, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, 5 октября в Стокгольме Нобелевский комитет объявил лауреата премии по литературе. Им стал 64-летний норвежец Юн Фоссе. Награду ему присвоили за "новаторские пьесы и прозу, которая дает голос непроизносимому".

Юн Фоссе родился на западе Норвегии. Он написал около 40 пьес, а также несколько романов, сборников стихов, эссе и детских книг. Кроме того, он занимается переводами.

Драмы Фоссе сегодня считаются одними из самых востребованных среди театральных режиссеров. В честь автора даже назвали отдельное направление драматургии – "Фоссе-минимализм". Ранее он стал лауреатом множества литературных премий, а британское издание The Telegraph включило его в список ста ныне живущих гениев.

Ранее Нобелевскую премию по химии вручили за изменившее мир открытие квантовых точек.