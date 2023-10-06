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Кевина Спейси экстренно госпитализировали во время экскурсии в Самарканде

Кевина Спейси экстренно госпитализировали во время экскурсии в Самарканде Фото: Twitter/KevinSpacey
Знаменитого американского актера Кевина Спейси госпитализировали в больницу Самарканда после того, как ему стало плохо на экскурсии во время поездки в Узбекистан, сообщает Zakon.kz.

Историю срочного обращения к узбекистанским врачам сам актер рассказал во время приветственной речи, с которой он выступил на Ташкентском международном кинофестивале, пишет Bazaar.

"Сегодня я испытал нечто неожиданное. Я смотрел на эти необычные фрески на стенах и внезапно почувствовал, как вся моя левая рука онемела примерно на восемь секунд. Я не предал этому значения, но все же решил рассказать людям, с которыми был, и мы немедленно поехали в медицинский центр", – рассказал Спейси.


Врачи больницы провели полное обследование американского актера, и отпустили Кевина Спейси только после того, как убедились, что его здоровью ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что в адрес американского актера Кевина Спейси вновь поступил гражданский иск от массажиста, который утверждает, что артист сексуализированно домогался до него.

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США Узбекистан
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