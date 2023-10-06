Кевина Спейси экстренно госпитализировали во время экскурсии в Самарканде

Знаменитого американского актера Кевина Спейси госпитализировали в больницу Самарканда после того, как ему стало плохо на экскурсии во время поездки в Узбекистан, сообщает Zakon.kz.

Историю срочного обращения к узбекистанским врачам сам актер рассказал во время приветственной речи, с которой он выступил на Ташкентском международном кинофестивале, пишет Bazaar.

"Сегодня я испытал нечто неожиданное. Я смотрел на эти необычные фрески на стенах и внезапно почувствовал, как вся моя левая рука онемела примерно на восемь секунд. Я не предал этому значения, но все же решил рассказать людям, с которыми был, и мы немедленно поехали в медицинский центр", – рассказал Спейси.





Врачи больницы провели полное обследование американского актера, и отпустили Кевина Спейси только после того, как убедились, что его здоровью ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что в адрес американского актера Кевина Спейси вновь поступил гражданский иск от массажиста, который утверждает, что артист сексуализированно домогался до него.