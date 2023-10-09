Певица Глюкоза вылетела из Израиля в Россию

Российская певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, вылетела из Израиля вместе с семьей, сообщает Zakon.kz.

37-летняя артистка опубликовала фото из самолета.

"Мы взлетаем. Регистрация была небыстрой, но все прошло спокойно. В добрый путь", – подписала фотографию певица

Наталья Ионова с супругом и дочерями несколько дней прятались в бомбоубежище Израиля. Они прилетели на концерт американского исполнителя Бруно Марса, который должен был пройти 7 октября в Тель-Авиве, однако из-за начавшихся обстрелов шоу было отменено.

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Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики. Израиль в ответ начал военную операцию "Железные мечи". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна находится в состоянии войны.