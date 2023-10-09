Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Певица Глюкоза вылетела из Израиля в Россию

Наталья Ионова Фото: Telegram/glukozamusic
Российская певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, вылетела из Израиля вместе с семьей, сообщает Zakon.kz.

37-летняя артистка опубликовала фото из самолета.

"Мы взлетаем. Регистрация была небыстрой, но все прошло спокойно. В добрый путь", – подписала фотографию певица

Наталья Ионова с супругом и дочерями несколько дней прятались в бомбоубежище Израиля. Они прилетели на концерт американского исполнителя Бруно Марса, который должен был пройти 7 октября в Тель-Авиве, однако из-за начавшихся обстрелов шоу было отменено.

Материал по теме

Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики. Израиль в ответ начал военную операцию "Железные мечи". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна находится в состоянии войны.

Читайте также

Максим Галкин опубликовал фото детей в бомбоубещиже
Максим Галкин опубликовал фото детей в бомбоубещиже
Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук перенес инфаркт
Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук перенес инфаркт
Ерке Есмахан получила долгожданный подарок от мужа
Ерке Есмахан получила долгожданный подарок от мужа
Данияр Кунафин
Россия Израиль и Палестина
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде
Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления