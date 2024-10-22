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Певицу Глюкозу поймали на употреблении наркотиков

Глюкозу поймали на употреблении наркотиков, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 12:09 Фото: Instagram/glukozamusic
В Москве суд привлек к административной ответственности певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную как Глюкоза, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 22 октября 2024 года в суде общей юрисдикции города, постановлением мирового судьи певица признана виновной в употреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей.

"Протоколом об административном правонарушения установлено, что в зале аэропорта Шереметьево Наталья Чистякова-Ионова была выявлена сотрудником полиции, внешне по визуальным признакам, в состоянии наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования она отказалась. Суд учел в качестве смягчающего обстоятельства наличие несовершеннолетних детей и назначил административное наказание в виде штрафа", – сказано в сообщении суда.

20 июля 2024 года в Красноярске состоялся концерт Глюкозы, на котором она шокировала зрителей своим поведением. После певица объяснилась тем, что принимает снотворное и антидепрессанты после смерти бабушки и конфликта с бывшим продюсером Максимом Фадеевым. СМИ писали, что после этого она отправилась на лечение, после которого снизила гонорар за концерты.

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