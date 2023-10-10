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Родители Кайрата Нуртаса устроили романтический вечер

Родители Кайрата Нуртаса устроили романтический вечер Фото: Instagram/gulziraaidarbekova
Накануне, 9 октября 2023 года, известный казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова поделилась видеороликом с романтического вечера с мужем Нуртасом Айдарбековым, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией в Instagram мама популярного исполнителя Кайрата Нуртаса обратилась к своим подписчикам:

"Жизнь – это мгновение. Не успеешь оглянуться, пролетит. Давайте ценить дорогих людей в отведенное нам время. Богатства можно нажить, а родную тебе душу вновь найти невозможно".

Гульзира Айдарбекова призвала своих фолловеров "ценить друг друга и каждый счастливый момент".

"Пусть Бог благословит вас всех, чтобы вы могли так гулять со своим спутником жизни. Будьте счастливы", – добавила она.

Подписчики согласились с Айдарбековой. Они пожелали родителям Нуртаса счастья, а также состариться на одной подушке:

  • "Согласна с вами".
  • "Нуртас, Гульзира, будьте счастливы".
  • "Пусть такое уважение будет у всех нас".
  • "Круто! Желаю состариться на одной подушке".
  • "Вы правы, богатства не заменят близких нам людей".
  • "Из чудесной чистой любви получается великое талантливое поколение, я в это верю".

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Ранее Гульзира Айдарбекова поделилась секретом счастливой семейной жизни. Подробнее тут.

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