Родители Кайрата Нуртаса устроили романтический вечер

Накануне, 9 октября 2023 года, известный казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова поделилась видеороликом с романтического вечера с мужем Нуртасом Айдарбековым, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией в Instagram мама популярного исполнителя Кайрата Нуртаса обратилась к своим подписчикам:

"Жизнь – это мгновение. Не успеешь оглянуться, пролетит. Давайте ценить дорогих людей в отведенное нам время. Богатства можно нажить, а родную тебе душу вновь найти невозможно".

Гульзира Айдарбекова призвала своих фолловеров "ценить друг друга и каждый счастливый момент".

"Пусть Бог благословит вас всех, чтобы вы могли так гулять со своим спутником жизни. Будьте счастливы", – добавила она.

Подписчики согласились с Айдарбековой. Они пожелали родителям Нуртаса счастья, а также состариться на одной подушке:

"Согласна с вами".

"Нуртас, Гульзира, будьте счастливы".

"Пусть такое уважение будет у всех нас".

"Круто! Желаю состариться на одной подушке".

"Вы правы, богатства не заменят близких нам людей".

"Из чудесной чистой любви получается великое талантливое поколение, я в это верю".

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