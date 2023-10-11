Собчак повторила опасный танец Спирс с ножами

Необычный танец американской певицы Бритни Спирс с ножами привлек внимание мировой общественности. Несмотря на то, что ролик был опубликован еще 26 сентября, его по-прежнему обсуждают и даже создают пародии, сообщает Zakon.kz.

К примеру, 11 октября 2023 года российский общественный деятель Ксения Собчак опубликовала на странице в Instagram видео, где предлагает провести флешмоб.

На кадрах телеведущая в белом классическом костюме с ножами активно передвигается по магазину посуды.

"Бритни просто не знала, где правильно танцевать с ножами!" – сказано в описании к видео.

Стоит отметить, Собчак не первая, кто спародировал танец Бритни Спирс. До нее это это сделал российский шоумен Илья Соболев.

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Примечательно, что после танца дом Спирс посетила полиция Лос-Анджелеса. Поводом для визита стали многочисленные обращения поклонников, встревоженных необычной постановкой.

Однако Спирс заверила преданных поклонников, что им не следует волноваться за нее. Она также подчеркнула, что ножи в ее руках были ненастоящими.