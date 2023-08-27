Бритни Спирс заметили с неизвестным мужчиной

Американскую певицу Бритни Спирс заметили с загадочным мужчиной ночью в Калифорнии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, артистка отправилась перекусить поздно ночью, надев слегка тонированные солнцезащитные очки. Ее заметили с охраной и высоким мужчиной с темными волосами, который был одет в мешковатые джинсы, белую футболку для ночного перекуса.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари поругались и разводятся. Пара поженилась в июне 2022 года. Они состояли в отношениях с 2016 года.

В середине мая Бритни Спирс побила супруга и выгнала его из дома.

