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В Москве срочно госпитализировали Диму Билана

В Москве срочно госпитализировали Диму Билана Фото: Instagram.com/bilanofficial/
Российская звезда Дима Билан сейчас находится под контролем врачей, сообщает Zakon.kz.

В одной из групп артиста сообщили, что Дима Билан экстренно госпитализирован из-за острого бронхита. Из-за болезни ближайшие концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся на неопределенный срок.

"Дорогие мои друзья! Сообщаю вам, что концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся в связи с моим затянувшимся бронхитом и рекомендацией пульмонолога! Сейчас я под его наблюдением! Переезды и перелеты могут сильно усугубить ситуацию. Поэтому, чтобы не рисковать, я вынужден остаться в Москве и в спокойной обстановке идти на поправку", – отметил в Instagram певец.

Он добавил, что о новых датах в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске сообщит, как только появится информация.

А вот концерты в других городах, по его словам, в силе:

  • Омск - 30 октября
  • Новосибирск - 1 ноября
  • Томск - 2 ноября
  • Ташкент - 6 ноября
  • Астана - 8 ноября
  • Алматы - 9 ноября

Ранее сообщалось, что Дима Билан очаровал Сеть новой фотосессией. Преданные фанаты не смогли сдержать восхищения в комментариях.


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