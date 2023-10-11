В Москве срочно госпитализировали Диму Билана
В одной из групп артиста сообщили, что Дима Билан экстренно госпитализирован из-за острого бронхита. Из-за болезни ближайшие концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся на неопределенный срок.
"Дорогие мои друзья! Сообщаю вам, что концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся в связи с моим затянувшимся бронхитом и рекомендацией пульмонолога! Сейчас я под его наблюдением! Переезды и перелеты могут сильно усугубить ситуацию. Поэтому, чтобы не рисковать, я вынужден остаться в Москве и в спокойной обстановке идти на поправку", – отметил в Instagram певец.
Он добавил, что о новых датах в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске сообщит, как только появится информация.
А вот концерты в других городах, по его словам, в силе:
- Омск - 30 октября
- Новосибирск - 1 ноября
- Томск - 2 ноября
- Ташкент - 6 ноября
- Астана - 8 ноября
- Алматы - 9 ноября
Ранее сообщалось, что Дима Билан очаровал Сеть новой фотосессией. Преданные фанаты не смогли сдержать восхищения в комментариях.