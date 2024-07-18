Дима Билан поделился своими комплексами и страхами

Российский певец Дима Билан рассказал о том, чего боится и какие комплексы его беспокоят, сообщает Zakon.kz.

Как пишет VOICE, артист регулярно работает над преодолением страхов.

"Наверное, страх толпы – с ним тоже пришлось побороться. Потом какие-то вещи, связанные с общественными выходами. Я себя очень сильно выдрессировал, хотя очень часто говорю, что я обычный человек – из мяса и костей", – признался исполнитель.

Билан отметил, что не раз выходил "лицом к лицу со своей проблемой", а затем постоянно поднимал планку. Таким образом, признался артист, он осознал, что в жизни нет ничего невозможного.

Также он вспомнил, что был чрезмерно требователен к себе. Он хотел стать "биомеханической машиной" и осуждал себя за леность. Артист заявил, что у него была нечеловеческая требовательность к себе. Певец изначально ставил перед собой невыполнимые задачи.

Ранее Билан ошеломил откровенным танцем с известной певицей.