"Он все еще Брюс" – близкий друг рассказал о состоянии Брюса Уиллиса

Сценарист и продюсер Гленн Гордон Кэрон поделился подробностями состояния знаменитого "крепкого орешка" Брюса Уиллиса, который борется с деменцией, сообщает Zakon.kz.

По словам близкого друга актера, на данный момент Уиллис перестал говорить. А его настроении и реакциях можно понять только по его эмоциям. Не смотря на прогрессирующую болезнь, "он все еще Брюс" – заявил Кэрон в интервью New York Post.

Продюсер также рассказал, "Лунный свет", что фильм 80-х, в котором главную роль сыграл Брюс Уиллис, начали показывать на Hulu, стриминговой площадке The Walt Disney Company. Процесс запуска 67-серийной комедии, которую создали на основе полного метра, занял длительное время.

"Процесс [поставки "Лунного света" на Hulu] занял довольно много времени, а болезнь Брюса является прогрессирующей болезнью, поэтому я смог поговорить с ним до того, как болезнь сделала его таким неразговорчивым, как сейчас. Он выразил надежду, что его работа снова порадует людей", – отметил Гленн Гордон Кэрон.

68-летний актер Брюс Уиллис в марте прошлого года завершил свою карьеру из-за проблем с речью, которые стали последствиями лобно-височной деменции. Неделей ранее супруга голливудского актера Брюса Уиллиса, фотомодель Эмма Хеминг-Уиллис, рассказала о его борьбе с тяжелой болезнью.