Появились новости о состоянии Брюса Уиллиса

Американская актриса Деми Мур поделилась новостями о состоянии здоровья своего бывшего мужа Брюса Уиллиса, сообщает Zakon.kz.

Она заявила, что икона Голливуда Брюс Уиллис находится "в настоящее время в очень стабильном положении", пишет Mirror.

"Учитывая все обстоятельства, в настоящее время он находится в очень стабильном положении", – заявила Мур.

У 69-летнего Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию (ЛВД), которая со временем ухудшилась до такой степени, что, по словам его семьи, у него возникли "проблемы с коммуникацией".

Проблемы со здоровьем привели к тому, что звезде пришлось бросить съемки с 2022 года. Он сыграл в более чем 100 фильмах, выиграл премию "Золотой глобус" за роль в американской комедийной драме "Детективное агентство "Лунный свет".

В сентябре 2024 года СМИ писали об опасениях семьи актера о том, что он не доживет до 70 лет.

29 ноября его дочери поделились с подписчиками новым фото болеющего отца.