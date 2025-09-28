#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Серебряную медаль завоевал театр "Астана Балет" на фестивале в Южной Корее

театр Астана Балет завоевал серебряную медаль на всемирном фестивале, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 21:50 Фото: astanaballet.com
Театр "Астана Балет" завоевал серебряную медаль на всемирном фестивале танца Cheonan World Dance Festival 2025, который проходил в южнокорейском городе Чхонане с 24 по 28 сентября, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства культуры и информации РК, в мероприятии приняли участие свыше 4000 артистов со всего мира. Программа направлена на демонстрацию богатого культурного наследия и укрепление межгосударственного диалога.

"На мировой сцене была представлена национальная концертная программа "Наследие Великой степи", поставленная на хореографию заслуженного деятеля Казахстана Айгуль Тати, ставшая жемчужиной казахского танцевального искусства. Выступление театра "Астана Балет" на мировой арене позволяет продемонстрировать широкой аудитории многовековое наследие казахской культуры и показать, что искусство танца является универсальным языком, объединяющим народы", – говорится в сообщении.

В самом театре отметили, что вошедшие в программу "хореографические миниатюры, воплощенные в разной стилистике и с использованием разнообразных художественных приемов, демонстрируют историю, богатые традиции казахского народа и красоты необъятной природы нашей Родины".


"Эстетика, зрелищность, богатство костюмов, смысловая глубина казахской хореографии вызывает у зрителей неподдельный восторг по всему миру", – заявили в театре.

Отметим, что в декабре 2024 года 16-летняя казахстанская балерина покорила Венгрию.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
