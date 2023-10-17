Скандал с прокатом фильма "Міржақып. Оян, Қазақ" прокомментировала Балаева

Министр культуры и информации Аида Балаева на пресс-конференции в правительстве прокомментировала ситуацию вокруг проката фильма "Міржақып. Оян, Қазақ", сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что показывать фильм кинотеатрам не запрещали, у него просто закончилось прокатное время.

"У всех прокатных организаций есть свой график. Мы не думали, что такой ажиотаж будет и действительно выбрали одно время. После того, как аудитория уже была заинтересована дальше продолжать просмотр этого фильма, мы продлили еще на неделю. Сейчас прокатное время закончилось. Я уже говорила, у нас есть и другие фильмы, которые ожидают своего зрителя. Поэтому здесь я не думаю, что проблема есть". Аида Балаева

Парадокс, по ее словам, заключается в том, что этот фильм показывали три раза в эфире телеканала Qazaqstan и "особого интереса не было". И сейчас фильм по-прежнему находится в открытом доступе, его можно посмотреть на YouTube-канале телеканала.

"Есть хороший зрительский интерес. Есть надежда, что наша казахстанская сериальная продукция тоже может быть успешной. До этого же был стереотип, что у нас снимается все плохо и низкого качества. Теперь мы можем констатировать, что и наши режиссеры, продюсерские компании могут снимать достойные фильмы". Аида Балаева

Но назвать свой личный топ-3 казахстанских фильмов Аида Балаева не смогла, объяснив тем, что их очень много.

Фильм "Міржақып. Оян, Қазақ" выходил в прокат 21 сентября 2023 года и вызвал ажиотаж у зрителей. Кинокартина охватывает период жизни общественного деятеля, поэта, писателя Мыржакыпа Дулатова.