Торегали Тореали с метлой в руках показал, как отбывает наказание

Известный казахстанский певец Торегали Тореали показал, как отбывает назначенное ему судом наказание – 40 часов общественных работ, сообщает Zakon.kz.

Певец опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором с метлой и граблями в руках убирает листья в городском парке. На кадрах он выглядит вполне довольным жизнью. Свой пост Торегали Тореали сопроводил цитатой из стихотворения поэта Кадыра Мырзалиева.

На общественные работы певец вышел в бейсболке от Calvin Klein и солнцезащитных очках в сочетании с оранжевым жилетом коммунальщика.

Полиция задержала Торегали Тореали 14 июня за нарушение ПДД. Певец вел себя агрессивно, не подчинялся полицейским, нецензурно выражался и пытался скрыться с места задержания. По данным экспертизы, он находился в состоянии наркотического опьянения.

Певца арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на семь лет. Позже арест продлили за неповиновение полиции. В конце сентября стало известно, что Тореали вновь предстанет перед судом – на этот раз за оскорбление полицейских во время задержания. Суд учел смягчающие обстоятельства (у Тореали на иждивении пять малолетних детей) и назначил шоумену наказание в виде привлечения к общественным работам на срок до 40 часов.