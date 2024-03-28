Торегали Тореали показал всех детей
Отметим, что артист редко делится снимками с детьми, а их у него – пятеро (двое сыновей и три дочери). Фото, которым поделился Тореали, сделано на фоне юрты, и на нем позируют его родители, жена и дети.
Под публикацией Торегали поздравил казахстанцев с Наурызом и священным месяцем Рамазан. Артист отметил, что его семья желает всем удачи.
Подписчики певца отметили, что у него прекрасная семья, которой пожелали счастья:
- "Прекрасные".
- "Будьте счастливы".
- "Какая прекрасная семья!"
- "Младший сын похож на бабушку".
Жену артиста зовут Толкын Мырзакимова. Они расписались в 2014 году, но свадьбу сыграли лишь в 2017-м, когда у них было уже двое дочерей. В настоящее время супруги воспитывают пять детей: трех дочерей и двух сыновей.
4 марта 2024 года одному из наследников Торегали Тореали исполнилось пять лет. В связи с первым маленьким юбилеем Торенура артист нежно обратился к сыну.