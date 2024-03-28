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Торегали Тореали показал всех детей

Торегали Тореали показал детей, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 16:19 Фото: Instagram/toregalitoreali
Известный казахстанский певец Торегали Тореали сегодня, 28 марта 2024 года, порадовал своих поклонников новой публикацией в Instagram. Артист опубликовал семейную фотографию, на которой показал всех своих детей, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что артист редко делится снимками с детьми, а их у него – пятеро (двое сыновей и три дочери). Фото, которым поделился Тореали, сделано на фоне юрты, и на нем позируют его родители, жена и дети.

Под публикацией Торегали поздравил казахстанцев с Наурызом и священным месяцем Рамазан. Артист отметил, что его семья желает всем удачи.

Подписчики певца отметили, что у него прекрасная семья, которой пожелали счастья:

  • "Прекрасные".
  • "Будьте счастливы".
  • "Какая прекрасная семья!"
  • "Младший сын похож на бабушку".

Жену артиста зовут Толкын Мырзакимова. Они расписались в 2014 году, но свадьбу сыграли лишь в 2017-м, когда у них было уже двое дочерей. В настоящее время супруги воспитывают пять детей: трех дочерей и двух сыновей.

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4 марта 2024 года одному из наследников Торегали Тореали исполнилось пять лет. В связи с первым маленьким юбилеем Торенура артист нежно обратился к сыну.

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