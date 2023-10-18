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Роман Костомаров рассказал, что его дети придумали ему забавное прозвище

Роман Костомаров рассказал, что его дети придумали ему забавное прозвище Фото: Instagram.com/romankostomarovkrs/
Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал, что его дети называют его теперь ПапаРобот-3000, сообщает Zakon.kz

Фигурист также признался в беседе со "Спорт-Экспресс", что счастлив иметь семью и наблюдать за тем, как растут его дети.

"Смотреть, как растут дети - счастье. Первое время в больнице, когда все это произошло, когда я все это осознал, после всех лекарств - был ужас и абсолютное нежелание жить. Первое время ты не слышишь, что у тебя есть главное: жена и дети. Но хорошо, что мне об этом много говорили. Мне нравится смотреть, как растут мои дети. Они называют меня ПапаРобот-3000. Сын спросил: а можно сделать так, чтобы у тебя и голова еще на 360 градусов крутилась", - сказал Костомаров.

Ранее Роман Костомаров рассказал, что ему предстоит пластика левой руки. Врачи должны полностью закрыть рану на руке после ампутации. Пластическая операция нужна для того, чтобы вернуть подвижность оставшейся фаланге большого пальца, с которой сейчас наблюдаются проблемы. Только после этого будет возможна установка протеза. Известно, что для оплаты операции спортсмену пришлось продать свой мотоцикл Yamaha.

А 3 октября 2023 года впервые в своей новой жизни в новом протезе олимпийский чемпион Роман Костомаров написал слово "Мама".

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