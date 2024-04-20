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Роман Костомаров признался супруге в любви

Роман Костомаров признался в любви к супруге , фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 22:34 Фото: Instagram/domninaoksanaice
Известный российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров нежно обратился к супруге, сообщает Zakon.kz.

Новое видео он опубликовал 20 апреля на своей странице в Instagram. 

"Я люблю тебя. И ты еще крепче меня держи", – написал фигурист под постом. 

Подписчикам спортсмена понравилась новая публикация и они оставили множество комментариев: 

  • Роман, вы невероятный человек! Сил вам и здоровья! Оксане – миллион лайков, истинная жена, в горе и радости. Дай бог вам долгих лет совместной жизни в любви и радости. 
  • Ваше упорство восхищает и вдохновляет. Сильная семья. 
  • Браво! Это просто невероятно! Нет слов! Как же это трогает до слез! Мои самые любимые! Очень хочется это уже увидеть.

Ранее Роман Костомаров показал тренировку на льду и падения, к которым, как видимо, еще не привык. 

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