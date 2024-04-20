Роман Костомаров признался супруге в любви

Известный российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров нежно обратился к супруге, сообщает Zakon.kz.

Новое видео он опубликовал 20 апреля на своей странице в Instagram.

"Я люблю тебя. И ты еще крепче меня держи", – написал фигурист под постом.

Подписчикам спортсмена понравилась новая публикация и они оставили множество комментариев:

Роман, вы невероятный человек! Сил вам и здоровья! Оксане – миллион лайков, истинная жена, в горе и радости. Дай бог вам долгих лет совместной жизни в любви и радости.

Ваше упорство восхищает и вдохновляет. Сильная семья.

Браво! Это просто невероятно! Нет слов! Как же это трогает до слез! Мои самые любимые! Очень хочется это уже увидеть.

Ранее Роман Костомаров показал тренировку на льду и падения, к которым, как видимо, еще не привык.