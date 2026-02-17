Три поколения: Роза Рымбаева опубликовала редкое семейное фото

Известная казахстанская певица Роза Рымбаева опубликовала фото с сыном Али Окаповым и внуком, сообщает Zakon.kz.

На студийной фотографии члены звездной семьи в классических нарядах счастливо улыбаются. Так артистка поздравила единственного внука с днем рождения.

"С днем ​​рождения, Зейінім. Береги себя, моя дорогой", – подписала она публикацию.

Поклонники Розы Рымбаевой присоединились к поздравлениям:

С днем рождения тебя!

Пусть малыш вырастет великим гражданином, здоровья и долгих лет жизни!

Поздравляю!

Желаю счастливого детства!

Красавчик.

Недавно, в январе 2026-го, поклонники звездной семьи восхитились эрудицией маленького Зейна. А Али Окапов устроил с ним "модный показ".