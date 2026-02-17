#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

Три поколения: Роза Рымбаева опубликовала редкое семейное фото

казахстанская певица Роза Рымбаева с внуком, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 13:46 Фото: Instagram/rozarymbaeva
Известная казахстанская певица Роза Рымбаева опубликовала фото с сыном Али Окаповым и внуком, сообщает Zakon.kz.

На студийной фотографии члены звездной семьи в классических нарядах счастливо улыбаются. Так артистка поздравила единственного внука с днем рождения.

"С днем ​​рождения, Зейінім. Береги себя, моя дорогой", – подписала она публикацию.

Поклонники Розы Рымбаевой присоединились к поздравлениям:

  • С днем рождения тебя!
  • Пусть малыш вырастет великим гражданином, здоровья и долгих лет жизни!
  • Поздравляю!
  • Желаю счастливого детства!
  • Красавчик.

Недавно, в январе 2026-го, поклонники звездной семьи восхитились эрудицией маленького Зейна. А Али Окапов устроил с ним "модный показ".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Роза Рымбаева рассказала о новой семейной традиции
14:14, 18 октября 2023
Роза Рымбаева рассказала о новой семейной традиции
Невестка Розы Рымбаевой опубликовала трендовое видео с сыном
03:59, 18 мая 2025
Невестка Розы Рымбаевой опубликовала трендовое видео с сыном
Роза Рымбаева порадовала поклонников семейной фотографией
22:42, 08 ноября 2023
Роза Рымбаева порадовала поклонников семейной фотографией
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: