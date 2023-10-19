Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Фото: Instagram/maxgalkinru
Продюсер Павел Рудченко сообщил, что Алла Пугачева готовится к возвращению в Россию и уже собирает чемоданы, сообщает Zakon.kz.
По информации "7 дней", звезда скоро снова поселится в своем подмосковном замке, добавил Рудченко, но точную дату возвращения певицы он назвать не смог. Он добавил, что в доме, где проживала звездная семья, уже наводят порядок.
Издание отмечает, что ранее Пугачева была уверена, что пересидит ракетные атаки в бомбоубежище, но передумала.
Пугачева с детьми и мужем уехала из России в Израиль. В настоящее время в стране неспокойно. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит в секторе Газа военную операцию.
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