"Мы хотим, чтобы этот фильм увидели вдовы и дети, оставшиеся без отцов": кино о Нацгвардии сняли в Казахстане

2 ноября во всех кинотеатрах страны стартует прокат посвященного Нацгвардии РК фильма "Беркут". В преддверии премьеры продюсер и актеры рассказали о том, как проходили съемки, передает Zakon.kz.

Съемки, начавшиеся в прошлом году, проводились в живописных местах Алматинской области. Помимо красоты кадра, команда позаботилась о реалистичности происходящего на экране, поэтому за месяц до начала съемочного процесса проводилась подготовительная работа с инструкторами, ветеранами и действующими бойцами: актеров обучали действиям спецназовцев, тонкостям надевания экипировки.

Фото: РСК Алматы

По словам продюсера фильма, ветерана спецназа Камала Жаксылыкова, на площадке было очень много сложностей, почти каждая сцена была боевой.

"Самые трудные, на мой взгляд, съемки парашютных прыжков. Затяжные прыжки, высота – 3,5 тыс. метров на вертолете. И мы не могли поймать кадр, когда три бойца – главных героя – должны были "сойтись" в воздухе. Два оператора тоже прыгали. Шесть дней подряд мы не могли поймать кадр, но потом справились. Там и стрельба, и погони, и риски были травматизма для актеров, но актеры справились великолепно", – поделился он с журналистами.

Актер Санжар Мади, сыгравший в ленте одного из главных героев, назвал этот проект самым физически изматывающим в своей фильмографии.

"Мы носили настоящую военную одежду, она весила около 40 кг. 10 кг весит шлем. Плитоноска тоже весит около 10-15 кг. Автомат. И со всем этим ты должен бегать по пересеченной местности. Для неподготовленного человека это просто ад. К концу первого дня съемок у меня просто отказали ноги: я не мог встать, идти, начались судороги. Когда снимали сцены драк, у меня появились две протрузии и защемление позвонка, отчего отнимается правая рука в какой-то момент. Такие "разговоры за 30", да?" – пошутил Мади.

Фото: РСК Алматы

В "Беркуте" он играет бойца с позывным "Феникс", командира щитовой тройки:

"По сценарию, в тройке также есть младший брат моего персонажа, за которым он пытается следить, чтобы все было хорошо. Не хочу спойлерить, но там будут очень большие сложности, которые повлияют на суть всего сюжета. Мой герой достаточно волевой, целеустремленный, сильный".

Команда призналась: молодые артисты, пришедшие сняться в эпизодах, оказались шокированы суровыми условиями – им приходилось бегать, прыгать, "сдавать нормативы" наравне с исполнителями главных ролей. Многие отказались от участия после первого же дня.

Тем не менее звезды, воплотившие на экране образы бравых военных, не жалеют о своем согласии на эксперимент. Ведь лишения стоили полученного результата.

"Когда мы с Камалом встретились до обсуждения проекта, он сказал: "Этот фильм увидят вдовы и дети, которые остались без отца, так что ты подумай". Я сказал: "Я хочу, чтоб они это увидели, я хочу показать максимально правдиво эту жизнь изнутри". Мы действительно находились с ребятами, жили в казармах на базе, питались сухпайками, тренировались с ними. Стали частью команды, которая каждый день рискует жизнью. Я думаю, у нас все получилось". Санжар Мади

Увидит ли свет продолжение захватывающей истории? Как отметил продюсер, вторая часть пока не планируется, но "идея неплохая". Как знать, может, идея все же воплотится в жизнь.

А пока – не пропустите премьеру "Беркута" 2 ноября во всех кинотеатрах страны.