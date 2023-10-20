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Экс-футболист вошел в сотню "самых горячих" женщин

Экс-футболист вошел в сотню "самых горячих" женщин Фото: Instagram/daniellemaylaidley07
Экс-футболист Дин Лейдли, ныне трансгендерная женщина Дэни Лейдли, вошел в рейтинг ста "самых горячих" женщин по версии австралийского издания журнала Maxim, сообщает Zakon.kz.

В ежегодном списке представлены самые успешные и красивые женщины в сфере развлечений, спорта и поп-культуры.

Дэни Лейдли раньше был известен как Дин Джеймс Лейдли. Он успел сыграть 151 игру в Австралийской футбольной лиге (АФЛ). Лейдли занимал должность тренера в North Melbourne с 2003 по 2009 год.

56-летняя звезда австралийского футбола занимает в почетном списке 92 строчку благодаря своему вкладу в развитие АФЛ и транс-активизма.

Список "самых горячих" возглавила 33-летняя австралийка Марго Робби.

Для звезды фильмов "Барби", "Волк с Уолл-стрит" и "Отряд самоубийц" это не впервые: блондинка возглавляет рейтинг в четвертый раз и второй год подряд.

В октябре 2023 года сообщалось, что соревнования Кубка мира по плаванию, предназначенные для трансгендеров, прекратили из-за отсутствия желающих принять в них участие.

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