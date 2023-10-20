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Димаша Кудайбергена тепло встретили в Макао

Димаш Кудайберген прибыл в Макао Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
21 октября Димаш Кудайберген выступит в музыкальном Гала-концерте "Popular Movie Greater Bay Area Concert 2023" в Макао, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский певец опубликовал в Instagram видео прилета в аэропорт Макао. 

Фанаты встретили исполнителя тепло, выкрикивая "Спасибо!".


Сообщается, что сразу же после прилета Димаш Кудайберген отправился на репетицию.

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