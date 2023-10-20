Димаша Кудайбергена тепло встретили в Макао

21 октября Димаш Кудайберген выступит в музыкальном Гала-концерте "Popular Movie Greater Bay Area Concert 2023" в Макао, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский певец опубликовал в Instagram видео прилета в аэропорт Макао.

Фанаты встретили исполнителя тепло, выкрикивая "Спасибо!".





Сообщается, что сразу же после прилета Димаш Кудайберген отправился на репетицию.